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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Suriye etkisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonraki ilk işlem gününde yüzde 1'in üstünde yükselirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,5 ile taş toprak oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi

İstanbul

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmasıyla 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş sonucunda, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Beşşar Esed'in iktidarı yıkılırken, yakın coğrafyadaki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yurt içi pay piyasalarında yansımaları yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin, yeni kurulacak Suriye rejimiyle ilişkilerini güçlendirme ihtimaline yönelik iyimser beklentiler ve bölgede savaş tahribatını gidermek için yeniden yapılandırmada öne çıkan ülke olması, yurt içi piyasalarda olumlu bir hava esmesinde etkili olan unsurlar olarak öne çıktı.

Türk şirketlerinin bölgede aktif rol oynayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle özellikle taş toprak, metal ana sanayi ve inşaat sektörleri bünyesindeki şirketlerin hisselerindeki yükselişler dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar yüzde 6,5 ile taş toprak, yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 3 ile inşaat, yüzde 1,7 ile gıda içecek oldu.

Analistler, Suriye'de 61 yıllık Başşer Esed rejiminin yıkılmasının ardından bölgede yeni bir sayfa açılmasının Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri güçlendireceği öngörüsünde bulunarak, bölgenin inşası için aktif rol oynayacak şirketlerin hisse performanslarının yakından takip edileceğini aktardı.

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