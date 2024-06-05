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Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong Yiğit Akü için çaldı

Türkiye akü sektörünün önde gelen markalarından Yiğit Akü, Borsa İstanbul'da yarından itibaren işlem görmeye başlayacak.

Abdulselam Durdak  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Borsa İstanbul'da gong Yiğit Akü için çaldı

İstanbul

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Yiğit, Yiğit Akü Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Yiğit, İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, İntegral Yatırım İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Bekgöz, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kemal Çelik, Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bülent Sezgin, Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoğlu, Halk Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Menevşe Özdemir Dilidüzgün ve davetliler katıldı.

Yiğit Akü'nün halka arzında 75 milyon adet hisse satışı gerçekleşti ve halka arz büyüklüğü 2,6 milyar lira oldu.

Talep toplama sürecini 29-30-31 Mayıs'ta tamamlayan şirket, Borsa İstanbul'da "YIGIT" koduyla yarından itibaren işlem görmeye başlayacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 24,96 olarak belirlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Yiğit Akü'nün, sektöründeki lider ve yenilikçi konumuyla sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde bilinen, tercih edilen, güvenilen değerli bir marka olduğunu belirtti.

Bu değerin oluşmasında, şirketin kaliteli ürünler sunması ve müşteri odaklı yaklaşımının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Ergun, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan Yiğit Akü, sürekli ihracat kapasitesini ve küresel satış ağını genişletmektedir. Bu nedenle Borsa'da işlem görmeye başlaması, şirketin bu gücüne güç, bu değerine değer katacaktır. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzı, sermaye piyasalarımıza hayırlı olsun. Yiğit Akü’ye önümüzdeki dönem çalışmaları için şimdiden başarılar diliyor, Borsa'mız ailesine hoş geldiniz diyorum."

"Halka arz, sürdürülebilir büyümemiz için tarihi bir adımdır"

Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, şirketin başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını dile getirdi.

Yiğit, "Bugün burada, Yiğit Akü ailesi olarak sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Başarıyla tamamladığımız halka arz, sürdürülebilir büyümemiz için tarihi bir adımdır. Şirketimizin temellerini attığımız ilk günden bu yana, her zaman yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefledik. Bugün, bu hedeflerimizi bir adım daha ileriye taşıyarak, Yiğit Akü’yü halka arz etmenin mutluluğunu ve heyecanını paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Yeni yatırımlar için kaynak yaratacağız"

Sadece Türkiye'de değil, global pazarda da tanınan ve tercih edilen bir marka olmayı başardıklarını belirten Mahmut Yiğit, şunları aktardı:

"Bu başarının arkasında, inovasyona olan bağlılığımız, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları yatmaktadır. Bugün, Yiğit Akü’nün halka arz edilmesiyle birlikte yatırımcılarımızı da bu büyük ailenin bir parçası olarak görmekten onur duyuyoruz. Halka arz sürecimiz, şirketimizin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu adımla sermaye yapımızı güçlendirecek, AR-GE çalışmalarımıza hız kazandıracak ve yeni yatırımlar için kaynak yaratacağız."

Mahmut Yiğit, Yiğit Akü'nün başarısının, sadece finansal sonuçlarla değil, çevresel ve sosyal sorumluluklarıyla da ölçüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürdürülebilirlik, iş yapış biçimimizin merkezinde yer alıyor. Yiğit Akü'nün halka arzı, uzun vadeli değer yaratma ve büyüme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır. Şirketimizin güçlü mali yapısı, deneyimli yönetim ekibi ve yenilikçi vizyonu ile gelecekte de başarılı iş sonuçları elde edeceğimize inanıyorum. Sizlerin desteğiyle Yiğit Akü'yü daha ileriye taşıyacak ve birlikte nice başarılara imza atacağız. Bu önemli dönüm noktasında, bize duyduğunuz güven ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Yiğit Akü ailesinin bir parçası olarak birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak dileğiyle."

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