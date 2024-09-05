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Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong Özata Denizcilik için çaldı

Özata Denizcilik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle yıldız pazarda işlem görmeye başladı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Borsa İstanbul'da gong Özata Denizcilik için çaldı

İstanbul

Borsa İstanbul'da yapılan Özata Denizcilik'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Ataseven, Gökhan Ataseven, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Barış İnal ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Deniz taşıtlarının bakım onarımını yapan, teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini veren, tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerinin yanı sıra gemi dönüşüm projelerinde hizmetler sunan Özata Denizcilik'in talep toplama süreci 27-29 Ağustos'ta gerçekleştirildi. 1,4 milyar liralık halka arza, talep toplama sürecinde 630 bin 376 kişiden 5,4 milyar lira tutarında talep geldi.

"Sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Özata Denizcilik'in gemi inşa sektöründe önemli projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Özata Denizcilik'in gemi inşa sektöründe önemli projeleri gerçekleştiren, yurt içinde farklı alanlardan ve yurt dışında birçok ülkeden geniş bir müşteri portföyüne sahip olan, uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamış, yenilikçi yaklaşımıyla büyüyerek sektöründe önemli bir yer edinmiş, değerli bir sanayi şirketi olduğunu dile getiren Ergun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu halka arz, Özata Denizcilik'in daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Yeni ortaklarından aldığı güçle, sektöründe birçok değerli projeleri gerçekleştirecektir. Denizcilikte köklü bir tarihe sahip olan ülkemizin bu alanda büyümüş şirketlerinin sermaye piyasalarımızda yer alması, bu sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır."

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ataseven de yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Halka arzımızın başarıyla tamamlanmasının ardından, gong töreniyle Özata Denizcilik ailesi olarak yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, Türkiye'nin sektöründe öncü bir denizcilik şirketi olarak, varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürüp, yatırımcılarımızın desteğiyle daha da güçlü adımlar atıp yeni yatırımlara yöneleceğiz."

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