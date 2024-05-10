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Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong Koton için çaldı

Koton, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Borsa İstanbul'da gong Koton için çaldı

İstanbul

Kadın giyim markası Koton, 30 Nisan-3 Mayıs'taki talep toplama sonrası bugünden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "KOTON" koduyla işlem görecek.

Şirketin İş Yatırım liderliği ve Ak Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarından 1,4 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 4,8 kat talep geldi.

Koton, büyüklüğü 4 milyar 166 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşen halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 30-40'ını yurt içi ve dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70'ini ise büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için kullanacak.

"Koton, çok önemli bir adım attı"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Koton'un bir marka inşasının ve girişimciliğin güzel örneklerinden olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Markasıyla, ortaklık yapısıyla, tedarikçisiyle, müşterisiyle, kurumsal yapısıyla, sürdürülebilirlik ilkeleriyle, sosyal sorumluluğuyla ve daha birçok yönüyle çok başarılı bir iş modelidir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak sadece hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişmekle kalmamış, aynı zamanda bu başarılı iş modelinin ve markasının büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak çok önemli bir adım atmıştır. Koton'un değerli yöneticilerini bu stratejik kararından dolayı tebrik ediyorum."

"Koton'un 'dünyanın moda markası' olması için çalışacağız"

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz da Koton için çok önemli ve tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirerek, 36 yıl önce Kuzguncuk'ta 25 metrekarelik küçük bir dükkan açtıklarını, o küçük dükkanın her şeyin ve tüm hayallerinin başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

Eşi Gülden Yılmaz ile yola çıktıklarını, bugün 7 bin 900 kişilik bir aile olduklarını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi bu büyük aileye yatırımcılarımız da eklendi. Koton'un geleceğine güvenen 3 milyon 473 bin 380 yeni ortağımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Koton'un hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla bizler için yepyeni bir dönem başlıyor. Hedeflerimiz, hayallerimiz, sorumluluğumuz büyük. Şu anda 70 ülkede varız. Hedefimiz, daha fazla ülkede daha fazla tüketiciyle buluşmak. Türkiye'nin moda markası olan Koton'un dünyanın moda markası olması için çalışacağız ve birlikte başaracağız. Bize destek veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Törene, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Koton Üst Yöneticisi (CEO) A. Bülent Sabuncu, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kenan Ayvacı, konsorsiyum eş lideri olan Ak Yatırım Menkul Değerler'in Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, şirket yetkilileri ve davetliler katıldı.

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