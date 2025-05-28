Dolar
39.05
Euro
44.32
Altın
3,321.29
ETH/USDT
2,636.70
BTC/USDT
108,780.00
BIST 100
9,232.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı

Dünyanın farklı yerlerinden teknoloji uzmanlarını "AI for DevSecOps" temasıyla buluşturan ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen DevSecOps Days İstanbul etkinliğinin açılışında gong çalındı.

Mücahit Enes Sevinç  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı Fotoğraf: Mücahit Enes Sevinç/AA

İstanbul

Etkinlikte gongu, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Serttaş, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam, Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Hasan Yaşar birlikte çaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gong töreni öncesi konuşan BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serttaş, DevSecOps Days etkinliğinde, güvenli yazılım geliştirme süreçlerini tartışmanın yanı sıra güvenliğin kendisini sistem tasarımının ayrılmaz bir parçası haline getiren yolu yeniden tanımlamak için toplandıklarını belirtti.

Serttaş, yapay zekanın artık sadece algoritmik bir oyuncağın ötesinde olduğunu ifade ederek, "Hayatımızın her köşesine nüfuz eden öneri sistemlerinden siber güvenlik önlemlerine kadar, kod analizinden operasyonel otomasyona kadar her yerde izlerini görüyoruz. Bu yüzden Amerika ve Japonya'dan uluslararası uzmanlar ile ülkemizin bilgi teknolojisi liderlerini aynı sahnede buluşturuyoruz." dedi.

"Finans sektöründe bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı bir rastlantı değil"

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Borsa İstanbul'da olmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Borsa İstanbul olarak her zaman teknoloji trendlerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye çalıştık. Bunu bütün sistemlerimizde uygulamaya çalıştık. Bugünkü etkinliğin de bu kapsamda değerlendirmesini düşünüyoruz. Finans sektöründe bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı bir rastlantı değil. Bu aslında finans ekosisteminin temel bir ihtiyacıdır." dedi.

Tutam, geleneksel borsacılık ve bankacılıktan bugüne kadar devam eden yolculukta ulaşılan model FinTech yapılarına dikkati çekerek, geçmişte ve bugün finansal kurumların verimliliği artırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve rekabetçi piyasalarda öne çıkabilmesi için bilgi teknolojilerinin çok yoğun kullanıldığını belirtti.

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer ise DevSecOps'un yazılım geliştirmeyi, güvenliği ve operasyonu birbirine entegre eden bir kültür ve bir metodoloji olduğunu söyleyerek, "Yapay zeka, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek güvenlik uzmanlarımızın ve geliştiricilerimizin daha stratejik, analitik ve yaratıcı işlere odaklanmasına olarak sağlamaktadır. Ancak unutmayalım ki yapay zeka yalnızca bir araçtır ve nihai karar verici her zaman insan olacaktır." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı, etkinliğin, teknolojinin güvenlikle nasıl entegre biçimde geliştirilebileceğini tartışmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde bu yıl üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirerek, "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini derinlemesine tartışmaya açıyor.

İki gün sürecek etkinlikte farklı alanlar ve şirketlerden konuşmacıların olduğu paneller de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hızlı trenlerde bayram temizliği yapıldı
Tunca Nehri'nin debisi mayıs yağmurlarıyla 2 kat arttı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu yıl yüzde 51,5'i kadın, 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklarda
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Usluer'den, Türk dış politikasında İstanbul'un artan önemine vurgu

Benzer haberler

Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı

Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı

Borsa'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı
DevSecOps Days etkinliği teknoloji uzmanlarını İstanbul'da buluşturacak

DevSecOps Days etkinliği teknoloji uzmanlarını İstanbul'da buluşturacak
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet