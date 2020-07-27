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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekorlar

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 1.315,05 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.07.2020
Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekorlar

İstanbul

Gün içinde 1.323,16 puana kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 1.315,05 puandan tamamlayarak ayrıca kapanış rekoru gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 1.195,67 puandan tamamladı.

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