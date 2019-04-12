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Ekonomi

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu yapıldı

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi.

Erhan Cihan Ünal   | 12.04.2019
Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu yapıldı

Istanbul

Borsa İstanbul AŞ'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstinye yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

Toplantı çerçevesinde yıllık faaliyet raporu, 2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu bilançosu ve kar/zarar tablosu onaylandı. 2018 karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

Ardından yapılan oylamada, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Murat Çetinkaya, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Fahrettin Altun, Cem Demiroğlu, Nicola Beattie, Tevfik Eraslan ve Gülsevin Çipli, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yeni Yönetim Kurulu'nun, genel kurul sonrası yaptığı toplantıda, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan, Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü görevine Murat Çetinkaya seçildi.

Borsa İstanbul Esas Sözleşmesi'nde yapılan değişiklikle "Farklı pay grupları ve imtiyazları kaldırılarak tek pay grubu oluşturuldu. TVF'nin elinde bulunan pay oranının yüzde 51'in altına düşemeyeceği" eklendi.

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