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Ekonomi

Borsa İstanbul Grubu Dış Eğitim Programları devam ediyor

Borsa İstanbul Grubu, Borsa İstanbul’un işleyişi, piyasaları, ürün ve hizmetleri ile ilgili temel konuları ele alan eğitimlere devam ediyor.

Mehmet Kadir Kılınç  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Borsa İstanbul Grubu Dış Eğitim Programları devam ediyor

İstanbul

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul Grubu'nun eğitim faaliyetleri kapsamında Dış Eğitim Programlarına ilişkin kataloğunun yayımlanması ile birlikte programa Türkiye'nin farklı şehirlerinden paydaşların yoğun ilgisi sürüyor. Bu kapsamda 60’ı aşkın eğitim programı; aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üye kurumlar gibi paydaşların faydasına sunuluyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temel bilgi ve farkındalığa ek olarak teknik bilginin de elzem olduğu sermaye piyasalarıyla ilgili daha sistematik ve kapsamlı eğitim olanakları sağlamak için hazırladığımız ve paydaşlarımıza sunmaya başladığımız Borsa İstanbul Dış Eğitim Programlarımızın, Borsa İstanbul Grubu bünyesinde aracı kurumlar ve diğer paydaşlar arasındaki sinerjiyi destekleyerek, sermaye piyasalarında derinliği ve farkındalığı geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Borsa İstanbul Dış Eğitim Programları Kataloğunda yer alan eğitim tarihleri; internet sitemiz üzerinden alınacak ön talepler doğrultusunda oluşturulmaktadır."

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