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Ekonomi

Borsa İstanbul banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Bekir Gürdamar   | 16.10.2019
Borsa İstanbul banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

İstanbul

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.

Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

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