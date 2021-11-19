Dolar
11.19
Euro
12.66
Altın
1,857.18
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa haftayı rekorla tamamladı

Haftalık bazda yükseliş serisini üst üste 6. haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, 1.737,33 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kırdı.

Yunus Türk   | 19.11.2021
Borsa haftayı rekorla tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazanarak, 1.737,33 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Gün boyunca dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,18 ile ulaştırma oldu.

Hafta genelinde dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,03 değer kazandı. Böylece haftalık bazda yükseliş serisini üst üste 6. haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, 1.737,33 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, gelecek haftanın gündeminde ABD ve Almanya'da büyüme ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da takip edileceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri nedeniyle, beklentiler üzerinde etkili olacak veri ve açıklamaların yanı sıra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların radarında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 puanın direnç, 1.700 ve 1.670 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık
Almanya’da Kovid-19 hastalarının başka hastanelere naklinin askeri uçaklarla yapılması gündemde
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan hastanelerdeki kapasitenin dolacağı uyarısı
Bulgaristan’da düşük aşılama oranı nedeniyle Kovid-19’un yeni bir varyantı çıkabilir

Benzer haberler

Borsa haftayı rekorla tamamladı

Borsa haftayı rekorla tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar merkez bankalarının yönlendirmelerine odaklandı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Yurt dışında yerleşikler 479,6 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşikler 479,6 milyon dolarlık hisse aldı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 249 milyar lira oldu