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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 yükselişle 10.672,99 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.642,60 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,39 puan ve yüzde 0,29 artışla 10.672,99 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,01 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,04 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülürken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde Asya borsalarında temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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