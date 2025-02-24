Dolar
36.42
Euro
38.20
Altın
2,942.14
ETH/USDT
2,724.20
BTC/USDT
95,871.00
BIST 100
9,687.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul’da Maarif Vakfı 15. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı’nda konuşuyor Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da Türk Dünyası Tarihi Çalıştayı'nda konuşuyor Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Ankara’da "2025 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,96 yükselişle 9.694,37 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,21 puan ve yüzde 0,96 artışla 9.694,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 puanın direnç, 9.650 ve 9.550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Meteorolojiden zirai don uyarısı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 59 şüpheli yakalandı
Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altında
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 74,5 oldu

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerinde bugün "yukarı adım" kuralının uygulanacağını duyurdu

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet