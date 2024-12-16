Dolar
34.96
Euro
36.77
Altın
2,653.14
ETH/USDT
3,970.20
BTC/USDT
105,000.00
BIST 100
10,137.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da “44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 yükselişle 10.146,61 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,15 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Baknası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars Barajı'nın yüzeyi soğukların etkisiyle buz tuttu
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

Benzer haberler

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet