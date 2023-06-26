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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,10 yükselişle 5.644,33 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,58 puan artışla ve yüzde 1,10 değer kazanarak 5.644,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,88 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Kazandıran tüm sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,85 değer kazanarak günü 5.582,75 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra harcama ve ücretlere ilişkin de kapsamlı verilerin açıklanacağını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.800 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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