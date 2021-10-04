Dolar
8.87
Euro
10.30
Altın
1,751.94
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,404.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir’de “Anadolu Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,09 artışla 1.402,73 pandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 04.10.2021
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 1,27 puan ve yüzde 0,09 artarak 1.402,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 artış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,35 gerilemesine karşın haftalık bazda yüzde 1,21'lik kazançla 1.401,46 puandan kapandı.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini ve oynaklığın bu hafta da yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Post Kovid' sendromu asemptomatik kişiler ve çocuk hastalarda da görülebiliyor
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı
Muafiyet talebi reddedilen NBA oyuncusu Wiggins aşı oldu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Çinli emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

Çinli emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerini bekliyor

Küresel piyasalar ABD iş gücü piyasasına odaklandı

Küresel piyasalar ABD iş gücü piyasasına odaklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
AA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı