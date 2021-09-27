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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,61 artışla 1.393,19 puandan başladı.

Murat Aslan   | 27.09.2021
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,50 puan ve yüzde 0,61 artarak 1.393,19 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile spor, tek kaybettiren yüzde 1,21 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 1,20 azalışla 1.384,68 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladığını ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ​​​​​​​konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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