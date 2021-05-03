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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 artışla 1.401,64 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 03.05.2021
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,82 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.401,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,59 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,26 değer kaybetmesine karşın haftalık bazda yüzde 3,92 yükselerek dünya borsalarından pozitif ayrıştı ve 1.397,82 puandan kapandı.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın neden olduğu küresel enflasyon endişesi ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki yükseliş eğiliminin risk iştahını azalttığını belirterek, yurt içi tarafta ise pozitif ayrışmanın kalıcı olup olmayacağının izleneceğini söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

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