Euro
8.48
Dolar
7.04
BIST 100
1,539.82
Altın
1,817.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,85 artışla 1.540,22 puandan başladı.

Murat Aslan   | 08.02.2021
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,04 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.540,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile spor oldu.

Cuma günü, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 1.527,17 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı
İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'dan aracı kurumlara araştırma desteği

Küresel piyasalarda 'destek paketi' iyimserliği devam ediyor

Küresel piyasalar bu hafta yaralarını sardı

Küresel piyasalar bu hafta yaralarını sardı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı