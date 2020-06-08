Euro
7.66
Dolar
6.78
BIST 100
110,612.10
Altın
1,692.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 110.331,85 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 08.06.2020
Borsa haftaya yükselişle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 310,02 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 110.331,85 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,06 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve geçen hafta boyunca devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı. Cuma günü yüzde 0,44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,27, 13 günlük ralli sürecinde de yüzde 10,9 prim yaptı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar canlanmasının, pay piyasalarındaki yükseliş isteğini beslediğini ifade etti.

Bu hafta, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın Açık Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra hafta genelinde ABD ve Çin'de enflasyon ile Avrupa'da büyüme ve sanayi üretim verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Pakistan Başbakanı Abbasi de Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 90 bini geçti
Yeni Zelanda’da Kovid-19 vakası kalmadı
Çin'de 4, Güney Kore'de 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi

Benzer haberler

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Borsa tarihinin üst üste yükseliş rallisi rekoru kırıldı

Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı

Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı