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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açılışta 192,14 puan ve yüzde 0,19 artışla 100.027,45 seviyesine yükseldi.

Erhan Cihan Ünal   | 25.03.2019
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününe yüzde 0,19 değer kazancıyla 100.027,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 192,14 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 100.027,45 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 10,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü analistlerin güçlü destek olarak nitelendirdikleri 99.500 puanın üzerinde tamamladı.

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