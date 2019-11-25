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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,57 artışla 107.193,15 seviyesine yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 25.11.2019
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 604,73 puan ve yüzde 0,57 değer kazancıyla 107.193,15 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti. 

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise holding oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında etkili olan kar satışları ile görülen yüzde 0,2'lik kayba karşın haftalık bazda yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 106.588,41 puanla 7 ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin yeni haftanın açılışında pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, bu hafta çarşamba günü ABD'de büyüme, cuma günü Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

Ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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