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Ekonomi

Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 artışla 2.419,93 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 16.05.2022
Borsa haftaya yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.419,93 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59'la madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,43'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü tepki alımlarıyla yüzde 1,18 değer kazanarak 2.419,23 puandan kapanırken, haftalık bazda ise yüzde 1,6 değer kaybetti.

Analistler, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini ve yön arayışının öne çıkabileceğini söyledi.

Bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesinin yanı sıra ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, bugün ise yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 38 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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