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Ekonomi

Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 artışla 1.378,63 puandan başladı.

Yunus Türk   | 12.07.2021
Borsa haftaya yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,35 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 1.378,63 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 0,26 ile orman, kağıt, basım oldu.

Cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak günü 1.378,28 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda geçen haftanın son işlem gününde artan risk iştahının, sınırlı da olsa yeni haftaya da taşındığını belirterek, bu hafta çarşamba, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştireceği sunum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, cuma da Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündemi ile yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.


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