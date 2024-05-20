Dolar
32.22
Euro
35.07
Altın
2,437.82
ETH/USDT
3,084.90
BTC/USDT
66,654.00
BIST 100
10,646.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 yükselişle rekor seviye olan 10.660,80 puandan başladı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Borsa haftaya rekorla başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,22 puan ve yüzde 0,16 artarak 10.660,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymetler ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,14 yükselişle 10.643,58 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Başkalarına insan hakları dersi verenlerin Gazze'de işlenen suça ortak olmalarını kınıyoruz
TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Benzer haberler

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı

Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet