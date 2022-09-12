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Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 artarak haftaya 3.585,63 puan ile rekor seviyeden başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 12.09.2022
Borsa haftaya rekorla başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,24 puan ve yüzde 1,82 değer kazanarak 3.585,63 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 5,38 ve holding endeksi yüzde 1,22 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 2,44 artarak 3.521,38 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün ise yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.600 seviyesinin direnç, 3.480 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 48,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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