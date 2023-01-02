Dolar
18.73
Euro
20.00
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,215.20
BTC/USDT
16,736.00
BIST 100
5,629.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,08 artışla 5.568,43 puan ile rekor seviyeden başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 02.01.2023
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,26 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.568,43 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,72'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından kapanış rekorunu yüzde 0,59 geliştirerek 5.509,16 puana taşıdı. Endeks böylece, 2022 yılını yüzde 196 değer kazancıyla tamamlamış oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise Türkiye, Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.650 seviyelerinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı, 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı
Fahri trafik müfettişinin "beyaz" diye tutanak düzenlediği siyah aracın cezası Yargıtaydan döndü
Konser ve festival gibi açık hava faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapıldı
Sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde eğitim gören çocuklarına "ulaşım desteği" başladı
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek

Benzer haberler

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününe sakin başladı

Borsa İstanbul 2022'nin yıldızı

Küresel piyasaları yeni yılın ilk haftasında yoğun veri gündemi bekliyor

Küresel piyasaları yeni yılın ilk haftasında yoğun veri gündemi bekliyor
Borsa yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı

Borsa yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet