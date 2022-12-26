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Ekonomi

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,14 artışla 5.516,87 puan ile rekor seviyeden başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 26.12.2022
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,08 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 5.516,87 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 1,01 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,92'yle iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü üst üste yükseliş eğilimini yedinci işlem gününe taşımasının ardından kapanış rekorunu da yüzde 0,14 geliştirdi ve 5.454,79 puandan günü tamamladı.

Analistler, haftanın ilk işlem gününde Noel tatili dolayısıyla batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasaların işleme kapalı olduğunu belirterek, açık olan piyasalarda ise düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini söyledi.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini de vurgulayan analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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