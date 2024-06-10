Dolar
32.48
Euro
34.94
Altın
2,294.20
ETH/USDT
3,672.80
BTC/USDT
69,470.00
BIST 100
10,063.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,06 düşüşle 10.132,42 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Borsa haftaya düşüşle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,06 azalarak 10.132,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,92 ile orman kağıt basım oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 azalışla 10.138,97 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz." dedi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı
"Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 kişiden 56'sı tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

Benzer haberler

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalarda dikkatler Fed ve BoJ'a çevrildi

TCMB normalleşme kapsamında ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'a düşürdü

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirdi

TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirdi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet