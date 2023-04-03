Dolar
19.20
Euro
20.83
Altın
1,961.82
ETH/USDT
1,792.80
BTC/USDT
27,903.00
BIST 100
4,753.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sınırlarından yasa dışı geçiş yapıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
logo
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 azalışla 4.794,45 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4.794,45 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 0,90 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile madencilik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kaybederek 4.812,93 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.850 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre, bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin 349 konut inşa edilecek
İzmir'de 672 milyon 490 bin makaron ele geçirildi
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 66 şüpheli adliyede
Bolu'da gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
İş Bankası kar payı dağıtımına 3 Nisan'da başlayacak

İş Bankası kar payı dağıtımına 3 Nisan'da başlayacak
AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet