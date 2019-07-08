Euro
6.44
Dolar
5.74
BIST 100
98,433.37
Altın
1,406.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.528,75 puan azalışla 98.106,02 seviyesine geriledi.

Bekir Gürdamar   | 08.07.2019
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,53 düşüşle 98.106,02 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.528,75 puan ve yüzde 1,53 azalışla 98.106,02 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,32, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 2,39 ile elektrik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 100.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumunun takip edileceğini ifade etti.

ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı