Dolar
14.69
Euro
16.23
Altın
1,924.01
ETH/USDT
3,429.80
BTC/USDT
46,450.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazançla 2.251,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.04.2022
Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık kapanış rekorunu 2.251,68 puana taşıdı

BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,95 artışla 2.500,71 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği yönündeki beklentilerin arttığını vurgulayan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bugün 2,45'in üzerini test ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü ifade etti.

Analistler haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar, dünya genelinde açıklanacak imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek
Kovid-19'dan vefat eden Cemil Taşcıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı
Kovid-19 döneminde verilen tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Benzer haberler

Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi

Yılın ilk çeyreğinde borsanın kazandıranı Fenerbahçe oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 462 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 462 milyar lira oldu