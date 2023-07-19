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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kazanarak 6.389,72 puana yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İstanbul

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,72 puan artarak 6.389,72'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,1 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de önde gelen bankaların beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlerken, yoğun bilanço ve makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Bugün ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yarı iletken çip üreticisi ASML ADR, Netflix ve IBM başta olmak üzere şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.200 seviyelerinin destek, 6.400 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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