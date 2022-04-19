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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.531,86 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.04.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

İstanbul

Günün ilk yarısında 2.531,86 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 ve 17,57 puan değer kazancıyla 2.527,88 puan oldu. Toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığına dikkati çeken analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

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