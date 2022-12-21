Dolar
18.67
Euro
19.82
Altın
1,814.42
ETH/USDT
1,215.70
BTC/USDT
16,886.00
BIST 100
5,464.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.491,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.12.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, 5.491,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,19 puan ve yüzde 0,65 değer kazancıyla 5.454,21 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,04 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durduruldu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Türkiye, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesinden endişeli
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne rekor seviyeden başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet