Euro
9.51
Dolar
7.86
BIST 100
1,361.06
Altın
1,832.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyor
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 1.361,37 puana yükselirken, 1.362,92 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 10.12.2020
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,05 puan artışla 1.361,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile tekstil deri oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, işsizlik oranının eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 olarak gerçekleşmesinin ardından 1.362,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin, rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında, ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.390 puanın öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Bu arada, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla "güvercin" tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptıracak
SinoVac'ın Kovid-19 aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı
Vakaların yükseldiği Antalya'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı
'Fizyolojik ve psikolojik olarak zor bir süreç yaşadık'

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Küresel borsalar yıllardır özel şirketlerin elinde gelişiyor

Küresel borsalar yıllardır özel şirketlerin elinde gelişiyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı