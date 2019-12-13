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Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında 111.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artışla 111.733,67 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 13.12.2019
Borsa, günün ilk yarısında 111.000 puanı aştı

İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.619,01 puan artarak 111.733,67 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile madencilik oldu.

Analistler, yurt içinde, düşen faizler ve sakin seyreden döviz kurları, yurt dışında ise, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve İngiltere'de geride kalan siyasi belirsizliğin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Açıklanan sanayi üretimi verisindeki artışla BIST 100 endeksinin en yüksek 111.611,84 puanı görmesinin ardından 111.500 seviyesinde dengelendiğini aktaran analistler, 111.200 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin gelecek haftaya taşınabileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisinin takip edileceğini bildirdi.

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