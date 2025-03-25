Dolar
37.98
Euro
41.05
Altın
3,022.79
ETH/USDT
2,071.00
BTC/USDT
87,925.00
BIST 100
9,715.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ümraniye’den yayındayız.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 416,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,31, holding endeksi ise yüzde 4,57 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,80 ile ticaret oldu.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.950 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 şirkete el konuldu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı
Adalet Bakanı Tunç: Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün bir aracı olamaz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin, BAE ve Mısır meclis başkanlarıyla telefonda görüştü

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet