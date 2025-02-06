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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,62 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,54 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, açıklanacak verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

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