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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,51 değer kazanarak 9.827,23 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,53 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 arttı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonunun aylık yüzde 1,6 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, yarın yurt içinde fiyat gelişmeleri raporu, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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