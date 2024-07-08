Dolar
32.70
Euro
35.42
Altın
2,358.21
ETH/USDT
2,986.20
BTC/USDT
56,131.00
BIST 100
10,864.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 10.864,08 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 4,00 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlandığını belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Havalimanı haziranda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AFAD Başkanı Memiş: Vatandaşlarımız aşırı yağışlı olduğu zaman dere yataklarından lütfen uzak dursunlar
MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların helikopterden zorlu araziye inişine ilişkin görüntü paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelere göre orman yangınları istatistiklerini paylaştı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet