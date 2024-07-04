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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazanarak 10.872,56 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,87 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlediğini söyledi.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanan istihdam verileri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını aktardı.

İstihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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