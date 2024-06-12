Dolar
32.28
Euro
35.01
Altın
2,337.75
ETH/USDT
3,617.00
BTC/USDT
69,662.00
BIST 100
10,165.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.165,52 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,18 ile spor oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde açıklanan verilerin ABD'de enflasyonun mayısta yavaşladığını göstermesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdığını kaydeden analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira: BMGK'nin Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararını "umut ışığı" olarak görüyoruz
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 50'ye varan zam
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkeler, bu katliamı görmezden gelmeye devam ediyorlar
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti
Kadıköy'de ambulansın önünü kesen motosikletin sürücüsü tutuklandı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Avrupa'da aşırı sağın güçlenmesi, tahvil faizlerini son 8 ayın zirvesine çıkardı

Avrupa'da aşırı sağın güçlenmesi, tahvil faizlerini son 8 ayın zirvesine çıkardı
Borsada bayramdan önce hisselerini nakde çevirmek isteyenlerin yarın işlemlerini yapmaları gerekiyor

Borsada bayramdan önce hisselerini nakde çevirmek isteyenlerin yarın işlemlerini yapmaları gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet