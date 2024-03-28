Dolar
32.34
Euro
34.92
Altın
2,220.67
ETH/USDT
3,558.90
BTC/USDT
70,623.00
BIST 100
9,079.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Sultanbeyli STK – İş İnsanları ve Kanaat Önderleri İftarı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazanarak 9.079,97 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 273,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,49 ile bilişim oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi
THY'nin Libya uçuşları yeniden başladı
YSK'dan "iftar" kararı
Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 850 kilogram eroin ele geçirildi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta net 428,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet