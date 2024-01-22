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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 8.010,14 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, BoJ'un para politikası kurulu toplantısında, para politikasında değişiklik yapılmayacağı öngörülürken, bankanın gelecek döneme ilişkin sinyaller vermesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.100 puanın direnç, 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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