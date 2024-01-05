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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a geldi.
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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazanarak 7.628,73 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam, geçen yılın aralık ayında 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 27 baz puan azalarak yüzde 58'e geriledi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, hazine nakit dengesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de enflasyon, toptan stoklar, dış ticaret dengesi, hazine bütçe dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, fabrika siparişleri, İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da dış ticaret dengesi ve cari denge ile Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 45 milyar 329 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

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