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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 7.748,85 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,02, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,91 ile iletişim oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Bu dönemde, çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen çekirdek enflasyon, ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 olmuştu.

Analistler, ABD'de enflasyondaki yükselişin devam ettiğini ve ekimde yüzde 0,2 artan çekirdek TÜFE'nin kasımda yüzde 0,3 arttığına dikkati çekerek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faizlerde indirime gitme ihtimalinin yüzde 50'nin altında olduğunu vurguladı.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de sanayi üretimi ve Almanya'da cari dengenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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