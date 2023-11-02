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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,79 değer kazanarak günü 7.663,62 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,13 ile turizm oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

BoE Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun ekimde yüzde 5'in altına düşmesini beklediklerini belirterek, "Ancak enflasyon hala çok yüksek. Bu nedenle faiz oranlarını, enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye düşürene kadar, yeterince uzun süre yüksek seviyede tutacağız." dedi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM hizmet sektörü PMI, Çin'de dış ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI, dış ticaret dengesi Avro Bölgesinde işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 seviyesinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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