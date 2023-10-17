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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazanarak günü 8.115,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,63 ile metal, ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

ABD'de, perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7, sanayi üretimi de yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Açıklanan veriler sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 seviyesini aştı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin hala sıcak olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD'nin yeni kurallar ile Çin için üretilen Nvidia çiplerinin satışını kısıtlayacağına yönelik haberlerin de piyasalarda satış baskısını artırdığını söyledi.

Öte yandan şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi kar ve gelir bildirdi.

Goldman Sachs'ın net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu, Çin'de büyüme, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 puanın direnç, 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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