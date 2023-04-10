Dolar
19.27
Euro
20.92
Altın
1,989.24
ETH/USDT
1,894.80
BTC/USDT
29,144.00
BIST 100
5,092.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 167,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 55,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,31 ve holding endeksi yüzde 3,20 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,88 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleştiğini aktaran analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Analistler, veri öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 45 seviyesinde bulunan 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin veri sonrası yüzde 64'e çıktığını bildirdi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik görünüm raporu, Çin'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Togg, İçişleri Bakanlığının envanterine girdi
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve emniyet personeli ile bir araya geldi
Selçuk Bayraktar, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, İSİBAP'ın Filistin toplantısına katıldı
Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Emtia piyasasında resesyon endişeleri etkili olurken, değerli metaller yükseldi

Cari açık rakamları açıklandı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet