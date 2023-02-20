Dolar
18.86
Euro
20.17
Altın
1,841.52
ETH/USDT
1,700.00
BTC/USDT
24,830.00
BIST 100
5,148.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - İskenderun'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Hatay Ekinci Kavşağı'ndan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Adana'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - VTR
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,43 değer kazanarak günü 5.148,93 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.02.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 73,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 3,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,21 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile iletişim oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de 2. el konut satışları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de 121 binada ağır hasar oluştu
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Sakaryaspor, Hatay Kırıkhan'da çadır kent kurdu
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından depremzede çocuklara moral ziyareti

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dolara olan talebin artmasıyla emtia piyasasında geçen hafta negatif bir seyir izlendi

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı

Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet